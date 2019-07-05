Yargıtay'dan Mehmet Altan için beraat kararı

Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın anayasayı ihlal değil ‘FETÖ‘ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Mehmet Altan’ın ise yeterli ve inandırıcı delil bulunamadığından beraat etmesine karar verildi.Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet

Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

FETÖ davası süreci

‘FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu altı sanık yargılanıyordu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nin yürüttüğü ve ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ olarak adlandırılan davada ilk karar 16 Şubat’ta açıklanmıştı.

Mahkemece, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül ve Yakup Şimşek hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu. Avukatların karara itirazı sonrası dosya istinaf mahkemesine gitmişti.