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Yargıtay'ın HDP iddianamesi: Hayatını kaybeden isme de ‘siyaset yasağı’ talep edildi!

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HDP’nin kapatılmasına istinaden hazırlanan iddianamede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP’den Amasya birinci sıra milletvekili adayı olan Naciye Çiğdem Atalay için de ‘siyaset yasağı’ talep ediyor.
Yargıtay'ın HDP iddianamesi: Hayatını kaybeden isme de ‘siyaset yasağı’ talep edildi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması hakkında hazırladığı iddianamede beş yıl süreyle siyasi yasak istediği 687 HDP’li siyasetçiden birinin hayatını kaybeden eski HDP Amasya milletvekili adayı Çiğdem Atalay olduğu öğrenildi.

Medyascope'ta yer alan habere göre, yıllarca Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve yöneticisi olarak siyaset yapan Çiğdem Atalay, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP tarafından Amasya birinci sıra milletvekili adayı gösterildi.

Atalay, kanser nedeni ile 17 Kasım 2018’de hayatını kaybetmişti. Ancak Atalay’ın adı, “beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamaması” için HDP’nin kapatılmasına istinaden açılan davanın iddianamesine eklendi.

NE OLMUŞTU?

AKP ve MHP’lilerin çağrısının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilen iddianamede partinin kapatılmasının yanı sıra 687 siyasetçiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi. HDP’nin milli meselelerde ülkesinin yanında olmadığı, çeşitli örgütlerle bağı bulunduğu da öne sürülmüştü. İddianameyi, Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan seçimde beş aday arasından dördüncü sırada yer almasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başsavcılığa atanan Bekir Şahin kaleme aldı. Şahin, HDP’nin, “devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini” öne sürdü. HDP’nin devletin yanında olmadığı iddia edilirken, “Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır” ifadeleri yer almıştı.

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