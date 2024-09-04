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Yargıya taşınan “Altın Pasaport” davasının 8 özel ve 2 tüzel kişiliğinin adı açıklandı

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Rum basını aleyhlerine dava dosyalanan, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Marios Dimitriadis’in de aralarında bulunduğu 10 özel ve tüzel kişinin isimlerini açıkladı.
Yargıya taşınan “Altın Pasaport” davasının 8 özel ve 2 tüzel kişiliğinin adı açıklandı

Güney Kıbrıs’ın 2013’te girdiği ekonomik krizden çıkış yolu olarak uygulamaya konulan “yatırım karşılığı vatandaşlık” (Altın Pasaport) uygulaması kapsamında yolsuzluk yapıldığının El Cezire televizyonu tarafından ifşa edilmesinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve geçen Perşembe günü yargı önüne gidildi.

Rum basını aleyhlerine dava dosyalanan, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Marios Dimitriadis’in de aralarında bulunduğu 10 özel ve tüzel kişinin isimlerini açıkladı.

Fileleftheros ilk kez tüzel kişilerin de sanık kapsamına alındığına dikkat çektiği “altın pasaport” davasında yolsuzluk, rüşvet, suç işlemek için teşekkül oluşturmak ve yasadışı faaliyetlerden edinilen geliri meşrulaştırmak ile itham edilen 10 özel ve tüzel kişinin ismini şöyle aktardı:

“Marios Dİmitriadis (eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı), Andreas Dimitriadis, Dimitris Dimitriadis, Yorgos Dimitriadis, Eleni Simillidi, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Vasiliki Yeorgiu Santin, Andreas Demetriades @ Co LLC, Delsk (Cyprus) Businees Services Ltd.”

Haberde eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile birlikte babası ve kardeşlerinin de vatandaşlık başvurularının onaylanmasına müdahale etmek suçlamasıyla sanık listesinde olduğu kaydedildi.

Polis araştırmasında, aleyhlerine dava dosyalanan kişilerin “Asyalı 19 ‘yatırımcıya’ vatandaşlık verilmesi” olayına karıştığını, Güney Kıbrıs’taki Çin büyükelçiliğinde çalışan bir memur ile evli bir adamın yatırımcı çekmede katalizör rolü oynadığını gösteren verilere ulaşıldı. Vatandaşlık edinmek isteyen kişilerin verdiği paraların bir kısmının, şirketler aracılığıyla üçüncü kişilerin eline geçtiği, prosedür sırasında yüzde 25 komisyon ödendiği de belirlendi.

Haravgi “Anastasidais’in ve Beş Bakanının Pasaport Sektörüyle Yakın İlişkileri… Altın Pasaportlar Konusunda Anastasiadis ve Bakanlarının Çıkar Çatışması Bariz” başlıklı manşet haberinde Nikos Anastasiadis ve hükümetinin diğer üyelerinin, bakanlar kurulu tarafından onaylanan altın pasaport başvurularını yürüten ofislerle çok yakın ilişkisi olduğunu kaydetti.

Habere göre AKEL, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na dava açılması vesilesiyle dün yaptığı açıklamada şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Anastasiadis hükümeti döneminde kabine üyesi olduğunu ve seçim kampanyasında vaat etmesine rağmen hala sorgu memuru atamadığını hatırlattı.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas dün yaptığı açıklamada Anastasiadis hükümeti üyelerinin “bir elleriyle altın pasaport başvurusu yaptıklarını, öteki elleriyle, bakanlar kurulunda bu başvuruları onayladıklarını” söyledi. Kukumas

DİSİ’nin bugün bile Anastasiadis’i koruduğunu ve ülkenin itibarsızlaştırmasının üzerini örttüğünü” de sözlerine ekledi.

Yalnız Anastasiadis ve DİSİ’nin değil, Anastasiadis hükümetinin 5 bakanının da “Altın pasaport sektörü” ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu, skandala DİSİ’nin tüm yapılarıyla karıştığını da yazan gazete “çünkü birçok durumda parti, daha sonra bakanlar kurulu onayı ile altın pasaport alan kişilerden büyük miktarlarda katkılar aldı.” ifadesine yer verdi.

Gazete Nikos Anastasiadis’in, “büyük oyunculardan biri” olarak nitelediği 2013-2019 döneminde Rum Bakanlar Kurulu’na 57 vatandaşlık başvurusu sunan “Nikos Hr. Anastasiadis & Ortakları” isimli ofis ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Habere göre eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, ailesine ait olan ve aynı dönemde 272 başvuru yapan “Andras Dimitriadis & Sia DEPE” isimli ofis ile ilişkili. 272 başvurudan 102’sinin Dimitriadis’in bakanlığı döneminde yapıldığına ve onaylandığına dikkat çekildi.

Kiriakos Kusios’un 7 başvuru sunan “Kusios, Korfiotis, Papaharalambus” ofisi ile ilişkili olduğuna ancak başvuruların, Kusios Anastasiadis hükümetine dahil olmadan önce yapıldığına da dikkat çekildi.

Emiliu Yoliti, Adalet Bakanlığı’na atanması öncesinde 7 başvuru sunan Harneys (Aristodimu, Loizidis, Yolitis DEPE) isimli şirketle ilişkili.

Nataşa Pilidu da “büyük oyunculardan” olan ve 221 başvuru sunan PwC isimli ofiste yıllarca çalıştı.

Gazete Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu’nun, Perşembe günü yapılan dava başvurusu kapsamında mahkemeye 200 kutu delil dosyası sunulduğu açıklamasına da yer verdi.

Öte yandan Politis “Dimitriu ‘Başkalarının’ Skandallarının Gizlenmesi Eleştirisiyle Karşılık Veriyor… Nikos Anastasiadis’e ve Kasıtlı Hedef Şaşırtmaya İşaret Ediyor” başlıklı manşet haberinde Marios Dimitriadis’in, aleyhine getirilen suçlamaları reddederek bunun bir “hedefi gerçek sorumlulardan şaşırtma çabası” olduğunu söylediğini yazdı.

Dimitriu’ya yakın bir kaynağın, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “skandallarını saklama çabasından” söz ederek Rum Hukuk Dairesi başkanlığını eleştirdiğine işaret eden gazete Larnaka’dan tanınmış bir işadamının, A. Dimitriadis Avukatlık Ofisi’nin yatırımcıları aleyhine ifade vermek üzere sanık konumundan tanık konumuna getirildiğine işaret etti.

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