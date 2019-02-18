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Yarı çıplak 10 bin erkek ne yapıyor?

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Binlerce yarı çıplak erkek, şans getirdiğine inanılan iki kutsal çubuğu bulmayı umdukları tarihi bir Japon festivalinde bir araya geldi.
Yarı çıplak 10 bin erkek ne yapıyor?

Bellerinde geleneksel Japon peştamalı olan 10 bin civarında erkek Cumartesi akşamı Okayama'daki Kinryozan Saidaiji Budist tapınağında buluştu.

Katılımcılar suda arınma ritüelinin ardından çubuğu bulmak için tapınakta toplandı.

Şingi adı verilen 20 cm. uzunluğunda iki çubuğu bulan erkeklerin yılın en şanslı erkekleri olacağına inanılıyor.

Saidaiji-eyo festivalFestival 510 yıldır düzenleniyor
Saidaiji-eyo festivalArınma ritüelinde erkekler Yoşii nehrinde soğuk suya giriyor

Festivalde arınmanın tamamlanmasının ardından saat 22:00 civarında tapınağın ışıkları kapatılıyor.

Işıklar kapandıktan sonra tapınağın en kıdemli rahibi dört metre yükseklikteki bir pencereden kalabalığın arasına iki şingi çubuğunu fırlatıyor.

Saidaiji-eyo festivalArınma ritüelini tamamlayanlar basamaklardan çıkarak tapınağa ulaşıyor
Saidaiji-eyo festivalŞingi çubuklarını bulanların şansının artacağına inanılıyor

Çubukların fırlatılmasının ardından binlerce erkek birbirlerini iterek çubuğa ulaşmaya çalışıyor.

Saidaiji-eyo festivalKatılımcılar geleneksel peştamalı giymek zorunda
Saidaiji-eyo festivalFestivaldeki erkekleri izlemek için binlerce seyirci geliyor

Festival şingi çubuklarını bulana şans getirmesinin yanı sıra bölgeye de bereket getirmesi için düzenleniyor.

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