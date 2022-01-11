Yarı Çıplak Sambacılar, Suudi Arabistan’ı Karıştırdı

Suudi yetkililer, muhafazakar Cizan kentindeki turizm festivalinde samba dansçılarının bacaklarını ve bellerini açıkta bırakan kıyafetlerle nasıl sokakta gösteri yapabildiğini anlamak için soruşturma başlattı.

Şeriat kurallarının hakim olduğu Suudi Arabistan'da samba dansı krizi patlak verdi.

Ülkenin güneyindeki Cizan kentinde bir turizm festivalinde üç kadın samba dansçısının yarı çıplak bir şekilde sokaklarda dans ederek gösteri yapması, büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Birçok kişi bunun Suudi yönetiminin son dönemde attığı liberalleşme adımlarının bir parçası olduğunu sandı ama gerçek daha sonra açığa çıktı.

Ülkenin en muhafazakar kentlerinden biri olan Cizan'daki samba gösterisiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer şimdi, dansçıların bacaklarını ve bellerini açıkta bırakan kıyafetlerle nasıl sokakta gösteri yapabildiğini araştırıyor.

Gösteri ülkede büyük yankı uyandırırken, medyada dansçıların sansürlenmiş fotoğraflarıyla beraber bu olayın ülkedeki Covid vakalarının artmasına yol açtığı yorumları da yayıldı.

SOSYAL REFORMLARA RAĞMEN KADINLARA BASKI SÜRÜYOR

Suudi Arabistan'da yıllarca süren yasakların ardından son yıllarda konser, tiyatro ve sinema gibi aktivitelere izin verilmesi, özellikle gençler arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmaya yönelik 2030 Vizyonu kapsamında son yıllarda bazı sosyal reformlar hayata geçirildi.

Ancak ülkede hala büyük baskı altında yaşayan kadınlar, çoğunlukla çarşaf veya vücutlarını tamamen kapatan kıyafetler giymek zorunda.