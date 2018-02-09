Yarı Yıl Şenliği’nde seramik atölyesine yoğun ilgi oldu

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenliği bugün Bandabuliya’da gerçekleştirilen Seramik Atölyesi ile devam etti. Katılımın oldukça yoğun olduğu 100’ün üzerinde çocuğun yanında ailelerin de ilgi gösterdiği atölye çalışmasında çocuklar mutlu saatler geçirdi. Bedia Kale eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının sonunda çocuklara hikaye kitabı da hediye edildi. Etkinliği, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tuncalp da ziyaret etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, küçük yaşta resme ve sanata ilgi duyulmasının önemine işaret ederek, sanatçıların, çevresine karşı duyarlı, düşüncelerini özgürce ifade edebilen kişiler olduğuna değindi. Güngördü, “Sanatçı yurtseverdir, barışseverdir, özgür düşünür. Umarım hepiniz ileride birer sanatçı olursunuz” dedi. Çocuklarını etkinliklere getiren ailelere de teşekkür etti.

Yarı Yıl Şenliği, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 13 Şubat 2018 Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 15 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi’yle devam edecek.