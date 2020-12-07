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Yarım asırlık tarih Rexx Sineması yıkılıyor

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Kadıköy'ün simge sinema salonlarından Rexx'de yıkım çalışmaları başladı. Sinema binasının etrafı metal saclarla çevrildi.
Yarım asırlık tarih Rexx Sineması yıkılıyor

Kadıköy'ün simge sinema salonlarından Rexx'de yıkım çalışmaları başladı. Sinema binasının etrafı metal saclarla çevrildi.

Kadıköy'ün simgelerinden biri olan 59 yıllık Rexx Sineması yıkılıyor. 

Bahariye Caddesi'nin buluşma noktası olarak bilinen ve yerli yabancı binlerce filme ev sahipliği yapan sinemanın etrafı metal saclarla kapatıldı, inşaat çalışmaları başladı.

Sinemaseverler ve Kadıköylüler ise duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşların sinema salonunun son halini fotoğrafladığı, önünde fotoğraf çektirdiği kameralara yansıdı.

Ne olmuştu?

Sinemanın işletmecisi Viron Anas, mart ayının sonunda kira bedelinin yüksek olduğunu söyleyerek masraflarını karşılayamadığı için sinemayı kapatmaya karar verdiğini söylemişti. 

Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise üç senedir kira zammı yapmadıklarını ancak binanın depreme dayanıksız olduğunu söyleyerek Rexx Sineması’nın yıkılarak yeniden yapılacağını doğrulamıştı.

Rum Ortodoks Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kostandin Kiracopulu, Kadıköy Gazetesi’ne verdiği demeçte Rexx’in binasının geleceği ile ilgili “Sinemadan çok kültür merkezine benzeyen bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. İçinde otopark ve çok amaçlı salonlar olacak. Böyle bir projemiz var” demişti. 

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