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Yarım asrın en sıcak üçüncü ağustos ayı yaşandı

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Türkiye'de geçen ay, 1970-2022 yılları arasındaki en sıcak üçüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Yarım asrın en sıcak 3 ağustos ayı son 16 yılda yaşandı.
Yarım asrın en sıcak üçüncü ağustos ayı yaşandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı (1991-2020) 25,1 derece olurken, bu yılın ağustos ayı sıcaklığı 26,4 derece olarak kaydedildi.

2022 yılı ağustos ayı son 52 yılın en sıcak 3’üncü ağustos ayı olarak verilere yansıdı. 1970-2022 yılları arasında en sıcak ağustos ayı ortalama sıcaklıkları, 2010’da 27,2 derece, 2006’da ise 26,8 derece olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında en düşük sıcaklık 6,2 derece ile Erzurum Horasan’da, en yüksek sıcaklık ise 47,4 derece ile Şırnak Cizre’de gözlendi.

BÖLGELER VE SICAKLIKLAR 

Marmara Bölgesi’nde ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece iken, bu yılın ağustos ayı 25,7 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 15,3 derece olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 38,4 derece olarak Kocaeli’de tespit edildi.

Ege Bölgesi’nde bu yılın ağustos ayında 26,9 derece olarak tespit edildi. Bölgede en yüksek sıcaklık ise 41,6 derece olarak Muğla Milas’ta gözlendi.

Akdeniz Bölgesi’nde bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 27,7 derece olarak gerçekleşti. En yüksek sıcaklık ise 42,3 derece olarak Antalya Manavgat’ta ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi’nde bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 24,8 derece olduğu tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 8,1 derece olarak Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 38,6 derece olarak Çankırı’da gözlendi.

ŞIRNAK 47.4’Ü GÖRDÜ 

Karadeniz’de ise ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 11 derece olarak Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 39,9 derece olarak Artvin’de ölçüldü.

Doğu Anadolu’da da ağustos ayı ortalama sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgede en düşük sıcaklık 6,2 derece olarak Erzurum Horasan’da, en yüksek sıcaklık ise 40,9 derece olarak Elazığ Palu’da kayıtlara geçti.

Kuraklığın hakim olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Şırnak’ta mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,8 derece, bu yılın ağustos ayı 31,3 derece olarak tespit edildi. Bölgede en yüksek sıcaklık 47,4 derece olarak Şırnak Cizre’de ölçüldü.

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