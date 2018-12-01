Yarim kalan ‘Söz’ü çocuklar tamamladi

Arif Hoca’nın yayımladığı SÖZ gazetesi ilkokul çocukları tarafından yeniden çıkarıldı…

Sendikacı, öğretmen, kooperatifçi, yazar Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümünde çocuklar Arif Hoca’nın da büyük emek verdiği ‘SÖZ’ gazetesini yeniden çıkardı.

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği etkinlikler dizisinin ilk ayağı çerçevesinde, Cuma gün Atatürk Öğretmen Akademisi’nde renkli görüntüler vardı. Toplam 7 ilkokuldan gelen öğrenciler, ‘Yarım kalan SÖZ’ü çocuklar tamamlasın’ etkinliğinde öğretmenleri öncülüğünde ‘SÖZ’ gazetesini kendi haber, fotoğraf ve röportajlarıyla yayına hazırladılar.

1978-1989 yılları arasında çıkan ve Arif Hasan Tahsin’in yöneticilik, başyazarlık görevleri üstlendiği ‘SÖZ’ gazetesini yeni nesillere tanıtmak ve hatırlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, şablonu vakıf tarafından hazırlanan gazetenin içeriği çocuklar tarafından belirlendi.

Çevreden Kıbrıs’a özgü yemeklere, şiirden manilere, bölgesel sorunlardan özel söyleşilere kadar çeşitli malzeme hazırlayan öğrenciler, bunların bir gazetede nasıl kullanıldığını eğlenerek öğrendi.

Vakıf Başkanı Güven Varoğlu etkinliğin başında çocuklara ve öğretmenlere seslenerek Arif Hasan Tahsin’in hayatı ve toplumsal mücadeledeki rolü hakkında bilgiler verdi. Varoğlu, bu yılki anma etkinliklerinin farklı bir formatta düşünüldüğünü, SÖZ gazetesine öğrenciler tarafından yeniden hayat verilmesinin heyecanlandırıcı olduğunu kaydetti