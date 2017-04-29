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“Yarım Kalmış Bir Yaşam-Dr. Burhan Nalbantoğlu” Siber’e takdim edildi

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“Yarım Kalmış Bir Yaşam-Dr. Burhan Nalbantoğlu” Siber’e takdim edildi
Gazeteci-yazarlar Özgül Gürkut Mutluyakalı ile Damla Soyalp, “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitaplarını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e takdim etti.

Mutluyakalı ile Soyalp, kitabı yazarken Meclis tutanaklarından yararlanmalarına imkan sağlayan sağlan Siber’e teşekkür edip, Bedesten’de salı akşamı yapılacak kitap tanıtımına davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, özverili çalışmalarından dolayı kutladığı Mutluyakalı ve Soyalp’ın yazdığı kitabın, toplumsal belleğe katkısının önemine vurgu yaptı.

Siber, kitabı, tanıtım gecesinden önce okuyup, bitirmeye çalışacağını söyledi.

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