Yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar Cezaevi'ne gönderildi!

Narkotik Şubede görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy bölgesinde şüpheli tespit edilen zanlıların polisi görünce kaçtıklarını ve bölgedeki bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtıklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlıların kaldığı dairenin tespit edilerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan aracın kontak anahtarının klimanın içerisinde bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetlerinin de banyoda tespit edildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu telefonla bağlantı kurarak, birlikte aldıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, zanlılardan Chibiebe Chime’nin öğrenci izni olduğunu, Kingsley Isıgewe’nin ise ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, Kingsley Isıgewe’nin Chibiebe Chime ile uyuşturucu almaya giderek, karşılığında bin 500 TL alacağının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, miktarın yüksek olduğunu, uzun süren hapis cezası öngören bir suç işlendiğini kaydeden polis, operasyon esnasında kaçan zanlıların teminatla serbest kalmaları halinde yeniden kaçabileceklerini ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.