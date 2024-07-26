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Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda yarım kilo uyuşturucuyla tutuklanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isıgewe yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Narkotik Şubede görevli polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy bölgesinde şüpheli tespit edilen zanlıların polisi görünce kaçtıklarını ve bölgedeki bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtıklarını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, akabinde zanlıların kaldığı dairenin tespit edilerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan aracın kontak anahtarının klimanın içerisinde bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetlerinin de banyoda tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu telefonla bağlantı kurarak, birlikte aldıklarını söylediklerini açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti.

Polis memuru, 3 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Polis, uyuşturucunun tedarikinde kullanılan cep telefonunun inceleneceğini kaydetti. Polis, uyuşturucu maddenin sarılı olduğu naylon poşetlerin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini açıkladı.  Polis memuru, uyuşturucunun tedarikiyle ilgili 2 kişinin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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