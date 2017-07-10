 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.871
  • Altın 140,163
  • Dolar 3,6085
  • Euro 4,1098
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Yarın 11 Temmuz Basın Günü: KTGB resepsiyon düzenleyecek

» »
Yarın 11 Temmuz Basın Günü: KTGB resepsiyon düzenleyecek
Yarın, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin resepsiyon düzenleyeceği, Gazeteciler Birliği Kompleksi'nin açılışının da yapılacağı 11 Temmuz Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk basınına hizmet vermiş 9 kişiye Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri verilecek.

11 Temmuz Basın Günü töreni, yarın akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Birlik üyesi, BRTK program yapımcısı ve yazar Hakan Çakmak’ın geçirdiği rahatsızlık sonucu 22 Haziran’da hayatını kaybetmesi nedeniyle 11 Temmuz Basın Günü etkinliğinde müzik olmayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, bu yılki 11 Temmuz resepsiyonunda Gazetecilik Meslek Onur Ödülü alacak kişiler şunlar:

“Ali Devecioğlu, Ülfet Korkmaz, Cemal Dermuş, Gökçen Bergen, Fevzi Beyar, Ali Baturay, Artun Çağa, Serdar Savim, Vicdan Işıman.”

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe sıfatını taşıyan Saded gazetesi, Ahmet Emin Efendi tarafından 128 yıl önce 11 Temmuz 1889’da yayımlanmaya başlanmıştı. Haftalık çıkarılan ve sadece 16 nüsha yayımlanan gazete, 14 Kasım 1889’da yayınına son vermişti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum basını: BM çözümsüzlüğün sorumluluğunu Rum tarafına yüklüyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:45
  • YBH: “Ayluga gölü kıyısındaki ağaçlar, inşaat için yok ediliyor”10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:31
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılıyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:30
  • Elektrik kesintisi iptal edildi10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:08
  • Kalça kırığına hastaneden "bugün git yarın gel" cevabı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:14
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
  • Bir gecede iki ölümlü kaza!10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:34
  • Yine kaza, yine ölüm! Yol trafiğe kapatıldı...09 Temmuz 2017 Pazar 22:41
  • Turizm ve Çevre Bakanlığı Gaziantep'te “KKTC'Yİ Tanıtım Şöleni” düzenledi09 Temmuz 2017 Pazar 15:58
  • “Görüşmelerin bundan sonra iki devlet esasında yapılması yönünde karar alınsın”09 Temmuz 2017 Pazar 15:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti