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Yarın 2 saat Serdarlı bölgesinde ses ve internet kesintisi olacak

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Telekomünikasyon Dairesi, yarın 09.00 - 11.00 saatleri arasında Serdarlı bölgesinde ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.
Yarın 2 saat Serdarlı bölgesinde ses ve internet kesintisi olacak

Telekomünikasyon Dairesi, yarın 09.00 - 11.00 saatleri arasında Serdarlı bölgesinde ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, “27 Temmuz 2023 tarihinde saat 09.00 - 11.00 arasında Erülkü Süpermarket bölgesinde fiber optik kablo yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmadan dolayı Serdarlı bölgesinde ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacaktır. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” denildi.

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