Yarın 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü

Yarın 25 Nisan Dünya Veterinerler Günü. Kıbrıs Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Gökmen Coşan, meslektaşlarının 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladı.

Coşan, “Görevimizi tek sağlık bilinciyle ve özveriyle yerine getiriyor, tecrübelerimizi ilgili alanlardaki yetkililerle paylaşarak topluma destek veriyoruz” dedi.

Coşan, gün nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Veteriner hekimler; sağlıklı hayvan yetiştirilmesi, hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamaktadırlar.

Tek sağlık kavramının temel unsurlarından biri olan veteriner hekimler bu hastalıkların önlenmesinde ve kontrolünde başta beşeri hekimlik olmak üzere diğer bilim dallarıyla beraber ulusal stratejiler geliştirerek etkin çözümler üretmektedirler.

Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadelede, çevre ve halk sağlığının korunmasında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu olan Veteriner Hekimlerin, tek sağlık bilinci ile görevlerini özveri ile gerçekleştirdiğini, tecrübelerini ilgili her alandaki yetkililerle paylaşarak topluma destek verdiğini vurgulayarak tüm meslektaşlarımın 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarım.”