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Yarın 4 bölgede elektrik kesintisi olacak...

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Yarın 4 bölgede elektrik kesintisi olacak...
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya gore kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın Çayönü, İncirli, Köprü ve Güvercinlik köylerinde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya gore kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

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