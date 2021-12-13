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Yarın 8 Saat Boyunca Ötüken, Aygün Ve Kuzucuk Bölgelerinin Elektrik Enerjisinin Kesik Olacak

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Yarın 8 Saat Boyunca Ötüken, Aygün Ve Kuzucuk Bölgelerinin Elektrik Enerjisinin Kesik Olacak
Yarın 8 Saat Boyunca Ötüken, Aygün Ve Kuzucuk Bölgelerinin Elektrik Enerjisinin Kesik Olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 8 saat boyunca Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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