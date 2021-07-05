Yarın Adalı İçin Yapılacak Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 6 Temmuz 1996 yılında öldürülen Kutlu Adalı’nın öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak yarınki eyleme katılım çağrısı yaptı.

YKP Sekreteryası’ndan yapılan açıklamada, Adalının faillerinin ortaya çıkarılmamış olması eleştirilerek şöyle dendi:

“Yeni Kıbrıs Partisi çözüm, sivilleşme, demokratikleşme, faili belli saldırıların aydınlatılması için yarın, 6 Temmuz’da parçası olduğu Bu Memleket Biz Platformu ve bileşenlerinin düzenleyeceği eylemlere katılım çağrısı yapar.”

Açıklamada, YKP üyeleri, sempatizanları ve parti dostları yarın saat 19.00’da Lefkoşa Belediyesi önünde toplanmaya ve BMBP’nin tek pankart, tek kortej ilkesine uygun parti bayrağı olmaksızın, birlikte olmayı sembolize edecek şekilde yalnız BMBP temsil eden sembollerle yürüyüşe katılmaya çağrıldı.