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Yarın Akşam “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli gecede Kıbrıslı sanatçılar sahne alacak

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Girne Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında yarın akşam düzenlenecek “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli gecede Kıbrıslı sanatçılar bir araya gelecek.
Yarın Akşam “A Night in Kyrenia with Todds and Friends” isimli gecede Kıbrıslı sanatçılar sahne alacak

Girne belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’de gerçekleştirilecek gecede  Fikri Karayel, Eril Cambaz, Yağmur Özerem ve Ezgi Akgürgen sahne alacak.

Ayrıca Bass gitarda Cahit Kurafalı, Piano ve Klavye’de Hüseyin Kırmızı , Gitar ve Klavye’de Emre Yazgın, Davul’da Fuat Kutrafalı ve Gitar’da İnanç Erşen performans sergileyecek.

Gitar virtüözü Okan Ersan, müzisyenler Çelist Gürhan Nuray ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının başarılı üyeleri Nihat Ağdaç, Miray Çakır ve Sinem Sadrazam ile performanslar sunacak.

Konser biletlerinin 30 TL olduğu gecede biletler, Deniz Plazalar, Girne Belediyesi ve konser günü Girne Amfi Tiyatro girişinden temin edilebilir.

Konserden elde edilen gelir, Nefes isimli çocuğun tedavisinde kullanılacak.

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