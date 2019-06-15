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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yarın babalar günü

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Babalar Günü, pek çok ülkeyle birlikte yarın KKTC’de de kutlanıyor.
Yarın babalar günü

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan bu özel günde, babalar ziyaret edilecek, hediyeler verilecek, hayatta olmayan babaların mezarlarına çiçek bırakılacak.

Babalar Günü, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiği düşüncesiyle doğdu. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı.

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