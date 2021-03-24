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Yarın Bafra Turizm Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

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 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri İskele’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde  elektrik kesintisi yaşanacak.
Yarın Bafra Turizm Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri İskele’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde  elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle:

“Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi”

Elektrik kesintileri her bölge için 45 dakikalık aralarla dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

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