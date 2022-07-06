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Yarın Başbakanlık önünde eylem var!

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KAMU-İŞ, taşeronların sorunlarının çözümlenmemesi nedeniyle yarın Başbakanlık önünde eylem yapacaklarını duyurdu.
Yarın Başbakanlık önünde eylem var!

KAMU-İŞ'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir gün önce yapılan açıklamaya rağmen toplanmamasına  ve taşeron işçilerinin günlerdir süren eylemiyle ilgili verilen sözlerin tutulmamasına karşı Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikaların başkanları 7/7/ 2022(perşembe) yarın sabah saat 11.30’da Başbakanlık önünde  basın açıklaması yapılacaktır.

Devlette ciddiyetin kaybolmasını protesto edeceğimiz bu eyleme teşrifleriniz rica olunur."

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