Yarın Başbakanlık önünde eylem var!

KAMU-İŞ'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir gün önce yapılan açıklamaya rağmen toplanmamasına ve taşeron işçilerinin günlerdir süren eylemiyle ilgili verilen sözlerin tutulmamasına karşı Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikaların başkanları 7/7/ 2022(perşembe) yarın sabah saat 11.30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacaktır.

Devlette ciddiyetin kaybolmasını protesto edeceğimiz bu eyleme teşrifleriniz rica olunur."