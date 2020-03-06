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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle bazı bölgelerde saat yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden, Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargâhı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Askeri Bölge, Dikmen Köy İçi ve Dikmen kirsal kesim arsalari etkilenecek.

Ayrıca aynı saatlerde bir başka çalışma nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ve Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine de elektrik verilemeyecek.

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