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Yarın bazı yollar kapalı olacak

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Yarın bazı yollar kapalı olacak
Yarın bazı yollar kapalı olacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Duatlon yarışı nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arasındaki güzergahın araç yüküne kapatılacak.

Ulaşım alternatif yollardan sağlanacak…

Polis, askerlerin yarışa devam ettiği süre boyunca araçlarını belirtilen yollara park etmemesini, trafik işaretlerini ve işaretçilerine uymasını istedi.

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