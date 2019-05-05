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Yarın bir çok yerde Elektrik Kesintisi olacak

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Yarın bir çok yerde Elektrik Kesintisi olacak
Yarın bir çok yerde Elektrik Kesintisi olacak

Teknecik II Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle yarın bir çok yerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09:30 ile 12:30 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Golf Sahası ve Civarı, Akgünler Benzin İstasyonu Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Beşparmak Köyü, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları.”

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