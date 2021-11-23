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Yarın BRTK'de grev var!

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Bay-Sen yarın BRTK’de uyarı grevi yapacak.
Yarın BRTK'de grev var!

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), yarın sabah 06.00’da Kurum girişinde uyarı grevi başlatacağını açıkladı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, uyarı grevinin gerekçesinin “BRTK Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat’ta aldığı kararı Müdür’ün uygulamaması neticesinde 43 kişinin toplu iş sözleşmesine dâhil edilmemesi” olduğunu kaydetti.
 
Kanat, BRTK Müdürü’nün Kurum çalışanlarına karşı davranışları nedeniyle bina girişine saat 10.00’da siyah çelenk bırakılacağını, ardından saat 11.00’de “Başbakan’ın söz vermesine rağmen yapılan haksızlığa dur dememesinden” dolayı Kuğulu Park’ta toplanıp Cumhuriyet Meclisi’ne yürüneceğini ve burada basın açıklaamsı yapılacağını kaydetti.

Kanat, eylemin gece 24.00’da sonlandırılacağını belirtti.

Kanat, yarın yapacakları eylem yazısını alan Kurum Müdürü’nün geçici statüde çalışan personeli işten atmakla tehdit ettiğini iddia etti.

İş Yasası’nın 8. maddesi uyarınca çalışanın grev hakkı olduğunu belirteren Kanat, çalıştığı iş yerinde yasal bir grev veya sendikal eyleme katılan çalışanın iş bırakmasının yasa amaçları bakımından işten ayrılma sayılmayacağını vurguladı.

Kanat, “Her defasında çalışanın mobing ve hakaretlerde bulunan Müdürü sağduyuya davet ederiz. Olacaklardan Kurum Müdürü sorumludur.” ifadelerini kullandı.

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