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Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak

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Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak

Tatlısu Sahil Seralar bölgesinin elektrik enerjisi yarın 12:00 ile 13:30 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek.

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