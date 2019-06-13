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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yarın bu bölgelere 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek

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Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme ve yeni trafoları devreye alma çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Yarın bu bölgelere 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, çalışmadan dolayı meydana gelecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”

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