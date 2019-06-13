Yarın bu bölgelere 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, çalışmadan dolayı meydana gelecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:
“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”
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