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Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!

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Sendikalar, yarın Çalışma Dairesi'nde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkeyi Yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP Hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunu her geçen gün fakirleştirmekte ve yok oluşa sürüklemektedir. Bu fakirleşme ve yok oluş karşısında sendikalarımız kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Bu çerçevede 15 Nisan Cuma günü Lefkoşa Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’nde tam gün uyarı grevi olacaktır.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halkı ezen ve yok oluşa sürükleyen siyasetine asla izin vermeyeceğimizi belirtir. Topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışı karşısında direnip mücadele edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.

Saygılarımızla.

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, Memur-Sen

DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş,)

TÜRK-SEN ( El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,)

HÜR-İŞ ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş)

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