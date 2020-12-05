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Yarın Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık Ve Bilinçlendirme Ayı Çerçevesinde Yürüyüş Düzenlenecek

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Derneğin açıklamasına göre, Doğa Cafe desteğiyle yağılacak yürüyüş organizasyonu, Alsancak Milli Park’ta saat 11.00’de  başlayacak.
Yarın Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık Ve Bilinçlendirme Ayı Çerçevesinde Yürüyüş Düzenlenecek

1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme  Ayı çerçevesinde, Kanser  Hastalarına  Yardım  Derneği’nin  düzenlediği  etkinliklerin ikincisi,  yarın, Alsancak  Belediyesi  işbirliğinde düzenlenecek.

Derneğin açıklamasına göre, Doğa Cafe desteğiyle yağılacak yürüyüş organizasyonu, Alsancak Milli Park’ta saat 11.00’de  başlayacak.

Yürüyüş, yüksek katılımın pandemi nedeniyle sağlık riski yaratmaması için  24 saat boyunca gruplar halinde yapılacak.

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