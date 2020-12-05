Yarın Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık Ve Bilinçlendirme Ayı Çerçevesinde Yürüyüş Düzenlenecek

1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı çerçevesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin düzenlediği etkinliklerin ikincisi, yarın, Alsancak Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek.
Derneğin açıklamasına göre, Doğa Cafe desteğiyle yağılacak yürüyüş organizasyonu, Alsancak Milli Park’ta saat 11.00’de başlayacak.
Yürüyüş, yüksek katılımın pandemi nedeniyle sağlık riski yaratmaması için 24 saat boyunca gruplar halinde yapılacak.
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