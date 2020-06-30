Riskli ülkelerden karantinasız girişlere izin vermekle halkın sağlığını ve ülke ekonomisini tehlikeye atıyorsunuz. Uyarılarımıza kulak tıkadınız. Yarın çok geç olacak‼

Karantinasız girişler, ağır aksak giden ekonomiyi tam anlamıyla sıfırlayacak‼

Siz kapatmasanız bile, insanlar korkularından restorana, cafeye, mağazaya, kuaföre gitmeyecekler. Tekrar ve daha uzun süre kapanma endişesi yüzünden para harcamamaya başlayacaklar. Hastalar, çok mecbur olmadıkça doktora gitmeyecek ve belki de ilerde daha büyük sağlık problemleri ile karşılaşacaklar. İç turizm ile hareketlenen oteller, yerli turisti yine kaybedecekler ve sıkıntıda olan turizm emekçileri daha da zora girecek.

Önceliği halkı olan bir hükümet için çözüm belli. Halkın sağlığı ve refahı için çözüm önerimiz;

Ülkeyi virüsten arındırılmış (sıfır vaka) tutun. Karantinasız girişlere izin vermeyin. Ülkemizde yaşamak isteyenlere, 14 gün karantina sonrasında, burda güvenli bir ortamda yaşama imkanı verin. Öğrenci, emekli, yaşlı, çalışmak zorunda olmayan veya uzaktan çalışabilen, maddi durumu iyi kişiler pandemi süresince, ki minimum 1-2 yıl sürecek, gelsin burda yaşasın. Reel sektör bu şekilde canlansın. Bu şekilde iç turizm sayesinde bu sektör ve emekçileri de nefes alsın.

Ekonımi canlansın‼