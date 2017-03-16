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Yarın “Domuzun Kuyruğu” var

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Yarın “Domuzun Kuyruğu” var
İskele Belediyesi’nin bu yıl 8.’sini düzenlediği Kültür&Sanat Günleri’nde dün akşam Kıbrıslı Yazar Bülent Gardiyanoğlu; kişisel gelişim, farkındalık ve nefes teknikleri üzerine seminer verdi.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, geceye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu, İskele Belediyesi Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Belçika, Türkiye, Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Fas’ta seminer ve atölye çalışmalarına devam eden Kıbrıslı Yazar Bülent Gardiyanoğlu, İskele AKM’de yaklaşık 2 saat süren seminerinde, vesvese, aile içi geçimsizlik, aldatılmalar, ayrılıklar, kıskançlıklar gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Gardiyanoğlu, “Daha mutlu, neşeli, huzurlu, verimli hayatı ve hayallerimi nasıl yaşarım?”, “Nasıl dengemi korurum?”, “Nasıl kendimi ve herkesi affederim?” şeklindeki sorular üzerinde de durdu.

Gecenin sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edilen Yazar Bülent Gardiyanoğlu, “Mucize Şifa” isimli kitabını Sadıkoğlu için imzaladı. Seminer sonunda konuklar ile sohbet eden Bülent Gardiyanoğlu, meraklılara kitaplarını imzaladı.

YARIN “DOMUZUN KUYRUĞU” VAR

8. Kültür & Sanat Günleri, yarın, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu Bekir Kara’nın yazıp yönettiği “Domuzun Kuyruğu” isimli tiyatro oyunu ile devam edecek.

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