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Yarın Dünya Gıda Günü...

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Yarın Dünya Gıda Günü...
Gıda Mühendisleri Odası gıda güvenliğindeki mevzuatın tamamlanmasını istedi.

Gıda Mühendisleri Odası, ülkede halen gıda güvenliği sistemleri politikasının yerleşmediğini belirterek “Daha üretken, daha istikrarlı, sistemli ve tüm toplumun güveninin temin edildiği bir gelecek istiyorsak öncelikle global bilincinin parçası olmak zorundayız” dedi. 

Yasal çerçevenin tamamlanması için devletin inisiyatif almasını isteyen Soyel, 2014’te yürürlüğe giren Genel Gıda ve Yem Yasası ile başlayan mevzuat düzenlemelerinin bütünleyici yasalar ve tüzüklerle genel gıda güvenliği konularının kapsamlı çalışmalarının tamamlanması talebini ifade etti. 

ANA TEMA “KENTE GÖÇ, GIDA GÜVENLİĞİ VE KIRSAL KALKINMA” 

Yarın Dünya Gıda Günü…  

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel gün nedeniyle yayımladığı mesajda, BM’ye bağlı faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bu yılki Dünya Gıda Günü ana temasını “Kente Göç, Gıda Güvenliği ve Kırsal Kalkınma” olarak belirlediğini kaydetti. 

İkinci Dünya savaşından itibaren başlayarak halen günümüze kadar süregelen siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldığına işaret eden Soyel, birçok göçmen, kaynakları zaten kıt ve gelişmekte olan ülkelere yerleşiyor olsa da, kendi ülkesinde yer değiştirenlerin yaklaşık 763 milyon ile çoğunluğu oluşturduğunu bildirdi.   

Soyel, süt ve süt ürünleri, kümes hayvancılığı, bahçecilik gibi tarım dışı alanlarda yeni iş imkanları yaratılarak kırsal kalkınma kapsamında genç iş gücünün kaçmasının engellenebileceğinin öngörüldüğünü kaydederek, bu öngörünün aynı zamanda gıda güvenliğinde iyileşmeye, daha esnek geçim kaynaklarına, sosyal güvenceye kolay erişime, doğal kaynaklar üzerine daha az tartışmalara, çevre tahribatı ve iklim değişikliğinin çözümüne yol açabileceğinin düşünüldüğünü anlattı. 

Naile Soyel, dünyadaki bu durumun benzerinin Kıbrıs’ta da yaşandığını, köy hayatlarındaki doğal ve yavaş yaşamın yerini daha hızlı ve yoğun kent hayatlarına baskıladığını; günlük hareket, kent hayatına doğru sürüklenirken; köylerdeki tarımsal yerel üretimlerin gittikçe azaldığını vurguladı. 

Halkın en sağlıklısı lokal ve doğal ya da organik gıdalarken her geçen gün daha çok ithal, mevsiminde olmayan ve işlenmiş onlarca gıdaları sofralarına taşımak zorunda kaldığına işaret eden Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Soyel, gıda sektöründe üreticileri zorlayan “kaliteli hammadde tedariki, teknik yeterliliğe sahip işgücü, ürün eldesindeki yüksek maliyetler” yanında tüm sektör genelini etkileyen en önemli sorunlardan birinin de yasal mevzuattaki yetersizlikler olduğunu vurguladı. 

Soyel, 2014’te yürürlüğe giren Genel Gıda ve Yem Yasası ile başlayan mevzuat düzenleme çalışmalarının devamının getirilmesi ve bütünleyici yasalar ve tüzüklerle genel gıda güvenliği konularının kapsamlı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini ifade etti.  

“Tüketilen gıdaların en temel özelliği güvenilir ve sağlıklı olmalarıdır” diyen Soyel, her bireyin, güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmesinin en temel hak olduğuna işaret etti. 

Soyel, “Bizler ise halen gıda güvenliği sistemlerinin politikasını ülkesel çapta yerleştirebilmiş değiliz ne yazık ki... Daha üretken, daha istikrarlı, sistemli ve tüm toplumun güveninin temin edildiği bir gelecek istiyorsak öncelikle global bilincinin parçası olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. 

“YASAL ÇERÇEVE TAMAMLANMALI, ETKİN UYGULAMAYA GEÇİLMELİ” 

“Tarlada veya çiftlikte başlayan gıda zincirinin tüketicinin tabağına ulaşana dek, veterineriyle, ziraatçısıyla gıda mühendisleri, gıda işçileri ve pazarlamacılarıyla en doğru uygulamaları yerine getirebilmesine olanak tanıyacak yasal çerçevenin tamamlanıp etkin uygulamasına geçilmesini” istediklerini vurgulayan Soyel, devletin inisiyatif alarak girişim yapması ve çaba harcamasının zorunluluk olduğunu kaydetti. 

Gıda Mühendisleri Odası ve bilim insanları olarak; global ve bilimsel gerçeklerin ülke koşullarında gıda sektöründe etkin şekilde uygulanmasının, ülke insanının sağlığının korunması ve günlük yaşam kalitesinin artması anlamında büyük önem taşıdığına inanç belirten Soyel, tüm gıda sektörünün ve halkın Dünya Gıda Günü’nü kutladı. 

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