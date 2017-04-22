 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Yarın gece Miraç Kandili

»
Yarın gece Miraç Kandili
İslam aleminde yarın gece Miraç Kandili idrak ediliyor. KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, “Miraç Kandili” nedeniyle mesaj yayımlayarak halka ve İslam alemine huzur, barış ve sağlık diledi.

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, “Miraç Kandili” nedeniyle mesaj yayımlayarak halka ve İslam alemine huzur, barış ve sağlık diledi.

Çakır mesajında, 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gecenin Allah’ın, Hz. Muhammed’e büyük hakikatlerini gösterdiği, doğrudan ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan namazın farz kılındığı mübârek bir gece olduğunu kaydetti.

Miraç Kandili’nin Allah’a yakınlığın doruk noktası, insan akıl ve idrak sınırlarının ötesinde müstesna bir gerçeklik olduğunu ifade eden Çakır, Müslümanların uyması gereken kuralları ve yapması gerekenleri hatırlatarak dua edilmesini istedi.

Çakır mesajında “Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşmasını diler,  Miraç Kandili’nin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim” ifadelerine de yer verdi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN MESAJI

Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün de mesajında, Miraç Kandili’nde dua edilmesini istedi.

“Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu hayırlı gecede ellerimiz açıp dua etmeliyiz” diyen Aygün, bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Aygün, manevi değeri yüksek bu gecenin birlik ve beraberliğin oluşmasına vesile olması umudunu da ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Usta oyuncu hayatını kaybetti!19 Nisan 2017 Çarşamba 09:58
  • 19 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları19 Nisan 2017 Çarşamba 09:35
  • Metroda büyük skandal: Porno yayını yapıldı!18 Nisan 2017 Salı 17:19
  • Cilt sarkmalarına neştersiz çözüm18 Nisan 2017 Salı 16:02
  • Brotox yaptıranların sayısı artyor!18 Nisan 2017 Salı 15:56
  • 18 Nisan Salı Günlük Burç Yorumları18 Nisan 2017 Salı 09:30
  • Mad Club yine patladı!17 Nisan 2017 Pazartesi 16:24
  • Kömür ne işe yarıyor?17 Nisan 2017 Pazartesi 15:57
  • 17 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları17 Nisan 2017 Pazartesi 11:54
  • Araştırma Kıbrıs Türkü'nün psikolojik halini çözdü...16 Nisan 2017 Pazar 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti