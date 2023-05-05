Yarın gerçekleşiyor: İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme rotası belli oldu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın, yani 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak taç giyme töreni, asırlardır devam eden geleneklerin yanında birçok ilki barındıracak.

Buckingham Sarayı ile İngiltere Kilisesi’nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu’nun resmi ofisi Lambeth Sarayı’nın verdiği bilgilere göre, yarın yapılacak taç giyme töreninin detayları belli oldu.

Ülkede 70 yıl sonra yapılacak ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyan seremoni, 1300’lü yıllarda hazırlandığı düşünülen Liber Regalis’te (Kraliyet Kitabı) yer alan detayların yerine getirildiği bir tören olacak.

Yarın yapılacak tören için Kral 3. Charles, yerel saatle 10.20’de Buckingham Sarayı’ndan beraberindeki aile üyeleri ve askerlerle çıkarak yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe başlayacak.

Törenin kiliseye gidiş bölümünde 1400 askerlik kortej krala eşlik edecek. Kral, saraydan çıktıktan sonra, önce saray önündeki The Mall Caddesi’ni yürüyecek, ardından Amirallik Kemeri’nin altından geçerek Londra’nın simge mekanlarından Trafalgar Meydanı’na ulaşacak.

Buradan Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi’ne dönecek kortej, cadde sonunda İngiltere Parlamentosu’nun bulunduğu Parlamento Meydanı’na varacak.

Kortej, meydanın batı kısmında yer alan Westminster Katedrali’ne doğru yürürken, kral ve törende yer alacak kortej katedralden içeri girecek.

HALKTAN BAĞLILIK YEMİNİNE KATILMASI İSTENECEK

Kralı katedral girişinde tarihte ilk kez olacak şekilde kilise korosundan bir genç karşılayacak. Burada karşılama cümlesini söyleyen gence Kral Charles, “Onun adına ve onun örneğinde olduğu gibi hizmet görmek için değil, hizmet etmeye geldim.” diyecek. Bu konuşma tüm izleyiciler tarafından da duyulacak.

Ardından töreni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ve bazı lordlar, kralı tanıdıklarını deklare eden konuşmalarını yapacak ve İncil takdim edilen kral, hükümdar yemini edecek.

Hint asıllı olan Başbakan Rishi Sunak’ın İncil’deki Koloselilere Mektup bölümünü okuyacağı törende, tarihte ilk kez kadın rahipler de yer alacak. Bu rahiplerden Londra Piskoposu Sarah Mullally de İncil’den bir bölüm okuyacak.

KUTSAL YAĞLA KUTSANMA

Yine tarihte ilk kez Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesinde ilahilerin söyleneceği törende kral, Kudüs’te hazırlanan kutsal yağla kutsanacak.

Törenin en mahrem kısmı olan bu bölümde kralın üstü bir örtüyle örtülecek ve Başpiskopos Welby, kralın elini, alnını ve göğsünü yağ sürerek kutsayacak.

Kral, kutsama anında dünyevi unvanlardan arınarak tanrının huzuruna çıkmayı simgeleyen kefen tunik ile kaftan ve pelerin giyecek. Kutsamadan sonra ise kraliyet mücevherleri kendisine takdim edilecek.

Tarihte ilk kez mücevherler, farklı dinlere mensup Lordlar Kamarası üyelerince krala takdim edilirken, bu aşamayı krala Aziz Edward Tacı takılması ve kralın tahta oturması takip edecek.

Tahta oturan krala yapılacak bağlılık yemini televizyondan halka da gösterilecek ve halktan bağlılık yeminine katılması istenecek. Tahta oturan kralın elinde dini ve siyasi gücünü sembolize eden aksesuarlar da bulunacak.

KUTSANMA ANININ MÜZİĞİ, ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİN ESİN KAYNAĞI

Taç giyme töreni, görsel şov sunmanın yanında dinlemesi keyifli bir klasik müzik konseri havasında da geçecek.

Bestelenmiş İncil bölümleri ve farklı klasik müzik eserlerinin dile getirileceği törenin en meşhur parçası George Frideric Handel’in “Zadok the Priest” eseri olacak.

Hazreti Süleyman’ın kral ilan edilmesini anlatan eseri, futbol izleyicileri yakından biliyor. Eser, Şampiyonlar Ligi müziğinin de esin kaynağı.

Törende, yüzyıllardır çalan Johann Strauss, William Boyce, William Byrd, Thomas Weelkes ve Orlando Gibbons’un eserlerinin yanı sıra çağdaş klasik müzik bestecilerinden Tarık O’Regan, Debbie Wiseman ve Roxana Panufnik’e ait eserler çalınacak.

1200 ASKERLE GİDEN KRAL 4 BİN ASKERLE DÖNECEK

Kraliçe Camilla’nın da taç giymesiyle sona erecek taç giyme töreninin ardından Buckingham’a dönüş başlayacak. Kiliseye 1400 kişiyle gelen kral, saraya 4 bin askerle dönecek.

Kral, dönüş yolunda Aziz Edward Tacı yerine İmparatorluk Devlet Tacı’nı takarken, üzerine de İmparatorluk Kaftanı’nı giyecek. Kralın taç giymesi şerefine ülkedeki 13 nokta ile bazı askeri gemilerde 21 pare top atışı yapılacak.

Londra’daki Londra Kulesi ve Horse Guards Parade’de ise 62 pare top atışı ile 6 salvo gerçekleştirilecek. Kral, geldiği yoldan saraya döndükten sonra halkı saray balkonundan aile üyeleriyle selamlayacak.

AVRUPALI KRALİYET AİLELERİ DE GELİYOR

Avrupa’da çoğunun arasında akrabalık bağı bulunan kraliyet aileleri mensupları da İngiltere Kralı 3. Charles’ı, yarın düzenlenecek taç giyme töreninde yalnız bırakmayacak.

Monarşinin sürdüğü İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, İsveç ve Norveç’ten kraliyet ailesi üyeleri, Kral Charles’ın tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alıyor.

GÖRKEMLİ BİR KONSER

Kral Charles’ın taç giyme törenini kutlamak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden biri, törenden bir gün sonra 7 Mayıs’ta Windsor Kalesi’nde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı görkemli konser olacak.

Dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı izlenecek konserde, ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, İtalyan müzisyen Andrea Bocelli ve ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Lionel Richie gibi çok sayıda isim sahne alacak.

Buna karşılık, Kral Charles’ın davetini geri çevirdiği öne sürülen Adele, Robbie Williams, Elton John ve Harry Styles gibi dünyaca ünlü birçok İngiliz şarkıcı ise konserde yer almayacağını açıkladı.

KRALİÇE’NİN 1953’TEKİ TAÇ GİYME TÖRENİNDEN FARKI NE OLACAK?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 1953’te 3 saat süren taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılırken, Kral Charles için yapılacak törenin daha kısa ve küçük kapsamlı olması bekleniyor. Kral Charles’in taç giyme törenine, 2 bin 200 davetlinin katılacağı biliniyor.

Öte yandan, Kraliçe’nin taç giyme töreni televizyondan canlı yayınlanan ilk tören oldu ve bunu 20 milyondan fazla kişi televizyondan izledi.