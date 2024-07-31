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Yarın Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu gerçekleştirilecek

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Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde 1 Ağustos Perşembe günü 06:00-09:00 saatleri arasında, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu gerçekleştirilecek
Yarın Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu gerçekleştirilecek

Yol koşusu; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Boğazköy’de başlayıp, Girne-Lefkoşa Anayolu ile Lefkoşa şehir içi yol güzergahı takip edilerek TMT Mücahitler Derneği önünde sona erecek.

Polisten verilen bilgiye göre, belirtilen yol güzergahı üzerinde sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek olup, geçilecek güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

 

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