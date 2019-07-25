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Yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu. 

Öte yanda, 08.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında; Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy mezarlık bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak. 

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