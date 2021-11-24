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Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

KKTC’de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC, diğer günlerde ise 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek.

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