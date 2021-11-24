Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

KKTC’de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC, diğer günlerde ise 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek.
KKTC’de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC, diğer günlerde ise 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek.
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