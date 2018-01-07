Yarın hangi bölgede elektrik kesintisi olacak?

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle yarın, Ilgaz köyü ve su pompalarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre kesinti 09.00 – 14.00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle yarın, Ilgaz köyü ve su pompalarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre kesinti 09.00 – 14.00 saatleri arasında olacak.
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