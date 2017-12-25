  • BIST 111.579
  • Altın 156,206
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,5139
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

» »
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?
Bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 – 13.00 saatleri arasında Girne’de Güyap evlerinin doğusunda kalan yüksek yerleşim yerlerinde elektrik kesik olacak.

Açıklamada, elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik varmış gibi davranması istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siyasiler: "Halk Özgürgün'den açıklama bekliyor"25 Aralık 2017 Pazartesi 12:16
  • Bir haftada 75 trafik kazası, 17 kazanın sebebi "Yakın Takip"25 Aralık 2017 Pazartesi 12:02
  • Kuzey Kıbrıs'ta özel sektörde çalışanların sadece %25.82'si yerli25 Aralık 2017 Pazartesi 10:51
  • Siber'den "Mal Bildirim Yasası" ile ilgili bir açıklama daha25 Aralık 2017 Pazartesi 09:47
  • Avustralya’da ölen kişiye seçim kâğıdı25 Aralık 2017 Pazartesi 08:01
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!25 Aralık 2017 Pazartesi 08:00
  • 'KARMA EVLİLİKLER GÜNDEMDE'25 Aralık 2017 Pazartesi 06:45
  • Bu nasıl iş? Dolandırıcılıkla suçlanan polis, 2013'te de başka bir şahsı dolandırmaktan yargılanmıştı24 Aralık 2017 Pazar 19:47
  • KTÖS’ten elektronik belge yönetim sistemiyle ilgili açıklama24 Aralık 2017 Pazar 19:16
  • Hüseyin Macit Yusuf’tan Volkan'la ilgili açıklama24 Aralık 2017 Pazar 19:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti