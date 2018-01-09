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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar’ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında yarın elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

KARAOĞLANOĞLU İLKOKULU BÖLGESİ VE KUZEYİ, TEMPO SUPERMARKET BÖLGESİ KUZEYİ İLE KARAOĞLANOĞLU TELEFON SANTRALİ BÖLGESİ’NDE KESİNTİ YAPILACAK
Girne’de Karaoğlanoğlu İlkokulu Bölgesi ve kuzeyi, Tempo Supermarket Bölgesi ve kuzeyi ile Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi’nde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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