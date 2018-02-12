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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?
Günlük rutin elektrik kesintileri sürüyor...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 8 saat boyunca, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Mağusa Polis Müdürlüğü, Elektrokur, Mağusa Tıp Merkezi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ayrıca yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 10 saat boyunca, 08.30 ile 18.30 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

GİRNE’YE BAĞLI BAZI BÖLGELERE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK açıklamasında, 09.00-12.00 saatleri arasındaki kesintinin Zeytinlik köyü, Zeytinlik köyünün batısı, Karaoğlanoğlu Avcılık-Atıcılık Kulübü ile civarını etkileyeceği kaydedildi.

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