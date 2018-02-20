Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek, proje çalışmalarından kaynaklanan 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden Kızılbaş Eski B.R.T. Tesisleri bölgesinin etkileneceğini duyurdu.
Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek, proje çalışmalarından kaynaklanan 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden Kızılbaş Eski B.R.T. Tesisleri bölgesinin etkileneceğini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.