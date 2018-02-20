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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?
Kıb-Tek, proje çalışmalarından kaynaklanan kesinti 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek...

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak. 

Kıb-Tek, proje çalışmalarından kaynaklanan 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden Kızılbaş Eski B.R.T. Tesisleri bölgesinin etkileneceğini duyurdu.

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