Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesinti, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, Nergisli, Vadili, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisleri, Aket Tesisleri, Türkmenköy, Akdoğan-Yiğitler yolu ve Beyarmudu’nda 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

İSKELE BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın 11:00 ile 14:00 arasında Boğaz, Boğaz Tepe, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

GAZİMAĞUSA’DA BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Salamis yolu Barış Gücü kampı karşısı, Bahriyeli ve Kardeşlik sokaklarındaki kesinti 9.30-15.00 saatleri arasındaki yapılacak.