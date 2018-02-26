Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova’ya yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilmeyecek.
GAZİMAĞUSA HARİKA MAHALLESİNDE 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Proje çalışmaları dolayısıyla yarın Gazimağusa Harika Mahallesi’nde de 7 saatlik elektrik kesintisi olacağı kaydedildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arası Harika Mahallesi’ndeki Çimen Sokak ve civarına elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
GİRNE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09.00 – 12.00 saatleri arasında Alsancak Riverside Hotel ve bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.