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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Lefke ilçesindeki bazı bölgelere yarın 08.30 ile 13.30 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle Gemikonağı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kampüsü, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Lefke merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi 5 saat boyunca kesik olacak.

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