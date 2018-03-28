Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Yüksek gerilim hatlarının bakımı nedeniyle Dikmen’den Alayköy’e kadar geniş bir bölgede yarın 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına gore, saat 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Dikmen, Boğaz, Ağırdağ, Taşkent, Güngör, Alayköy, Türkeli/Alayköy Çemberi ile Alayköy/Gönyeli Çemberi arası, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy Su Pompalama Tesisleri etkilenecek.
TÜRKMENKÖY BÖLGESİNDE DE EEKTRİK KESİNTİSİ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bakım çalışmaları nedeniyle Türkmenköy, Akdoğan’ın bir bölgesi ve Beyarmudu’nda yarın yarım saatlik elektrik kesintisi olacak. Kesinti, 09.00-09.30 saatleri arasında gerçekleşecek.
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