  • BIST 114.129
  • Altın 170,837
  • Dolar 3,9965
  • Euro 4,9333
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
FLAŞ HABERLTB 89 işyerini denetledi; 4 markete para cezası verildi

Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bakım çalışmaları nedeniyle yarın 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Yüksek gerilim hatlarının bakımı nedeniyle Dikmen’den Alayköy’e kadar geniş bir bölgede yarın 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına gore, saat 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Dikmen, Boğaz, Ağırdağ, Taşkent, Güngör, Alayköy, Türkeli/Alayköy Çemberi ile Alayköy/Gönyeli Çemberi arası, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy Su Pompalama Tesisleri etkilenecek.

TÜRKMENKÖY BÖLGESİNDE DE EEKTRİK KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bakım çalışmaları nedeniyle Türkmenköy, Akdoğan’ın bir bölgesi ve Beyarmudu’nda yarın yarım saatlik elektrik kesintisi olacak. Kesinti, 09.00-09.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bakan Şahali, Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği ile görüştü28 Mart 2018 Çarşamba 13:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Avusturya Büyükelçisi’ni kabul etti28 Mart 2018 Çarşamba 13:29
  • Halkın Partisi’nde (HP) görev değişimine gidildi…28 Mart 2018 Çarşamba 13:15
  • KTÖS’ten Derinya Kapısı’nın açılması eylemine destek28 Mart 2018 Çarşamba 12:32
  • Kıbrıslı gazeteciler BMW’yi ziyaret etti28 Mart 2018 Çarşamba 11:18
  • Ercan'da uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 136 adet hap ele geçirildi28 Mart 2018 Çarşamba 11:09
  • Mustafa Lefkonuklu hayatını kaybetti…28 Mart 2018 Çarşamba 10:55
  • "Avrupa ülkesi olduğumuzu anımsamaya korkuyoruz"28 Mart 2018 Çarşamba 10:39
  • Fransa zorunlu eğitime başlama yaşı 3 oluyor28 Mart 2018 Çarşamba 10:15
  • Milletvekili maaşları 900 TL artışla 12,500 TL oldu28 Mart 2018 Çarşamba 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti