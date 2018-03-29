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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak SCADA proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak SCADA proje çalışması nedeniyle yarın Girne ve Lefkoşa bölgesinde birer saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek bölge amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, 09.30 ile 10.30 saatleri arasında Beşparmak Köy Yolu (köy içi hariç), Teknecik Bölgesi, Akgünler Benzin İstasyonu civarı, Davutköy, Alagadi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç, Esentepe, Bahçeli, Tarsan Çiftliği, Beşparmak köyü, Acapulco kavşağı ve Barış Plajı bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Özyalçın Evdim Evleri; Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden sitelerinin elektrik enerjisi kesik olacak. 

Saat 10.30 ile 11.30 saatleri arasında ise Acapulco ve Elexus oteller ile Değirmenlik Taşocakları, Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

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