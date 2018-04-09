Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne’nin bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.00-12.00 saatleri arasında Girne 20 Temmuz Stadyumu çevresinde, 13.00-15.30 saatleri arasında da Karaoğlanoğlu Lemar karşısındaki Bormat Sitesi ve İktisat Bankası’nın elektrik kesik olacak.

YENİCEKÖY BÖLGESİNDE 3 SAAT ELEKTRİK YOK

Proje çalışmaları nedeniyle Yeniceköy bölgesinde yarın 09.00’dan itibaren 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Yeniceköy yanında Çukurova, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı’yı etkileyecek kesinti 12.00’ye kadar devam edecek.