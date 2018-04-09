  • BIST 113.156
  • Altın 174,650
  • Dolar 4,0600
  • Euro 5,0010
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

» »
Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne’nin bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.00-12.00 saatleri arasında Girne 20 Temmuz Stadyumu çevresinde, 13.00-15.30 saatleri arasında da Karaoğlanoğlu Lemar karşısındaki Bormat Sitesi ve İktisat Bankası’nın elektrik kesik olacak.

YENİCEKÖY BÖLGESİNDE 3 SAAT ELEKTRİK YOK

Proje çalışmaları nedeniyle Yeniceköy bölgesinde yarın 09.00’dan itibaren 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Yeniceköy yanında Çukurova, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı’yı etkileyecek kesinti 12.00’ye kadar devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Temiz Düşün Projesi’nden “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler Teşvik” yarışmaları09 Nisan 2018 Pazartesi 16:03
  • Baybars, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı heyetini kabul etti09 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
  • Sol Hareket’ten liderlere çağrı09 Nisan 2018 Pazartesi 15:39
  • Kıb-Tek ve Türkiye’den elektrik getirilmesi Meclis gündemine taşındı09 Nisan 2018 Pazartesi 15:03
  • Görevden alma ve atamalar09 Nisan 2018 Pazartesi 14:46
  • 14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 11 Nisan’da başlıyor09 Nisan 2018 Pazartesi 13:25
  • 1 hafatda toplam 7,227 araç sürücüsü kontrol edildi09 Nisan 2018 Pazartesi 13:01
  • 1 haftada toplam 84 adet trafik kazası meydana geldi09 Nisan 2018 Pazartesi 12:58
  • HP'den sosyal konut sözü!09 Nisan 2018 Pazartesi 12:35
  • 22 Ocak'ta Belediye personelini izinli saydılar...09 Nisan 2018 Pazartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti