Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Gazimağusa’da yarın, 2 numaralı trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, altı saatlik kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Büyük Sanayi Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve üst geçit bölgesi, Sosyal Konutlar Bölgesi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik, Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM tesisleri, bölgedeki su pompaları, Şehit Çocuğu arsaları, Gülseren bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesi ve Sakarya bölgesi.”
HASPOLAT BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Haspolat Bölgesi’nde yarın 09.00- 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanan kesinti, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi, Hacı Ali Yem Fabrikası Siloları ve Merkezi Cezaevi İnşaatı bölgesinde etkili olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.